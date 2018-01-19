Алдар Дамдинов рассматривает трагедию в Улан-Удэ как «синдром подражания»

Вчера, 19:25

Депутат Государственной думы ФС РФ от Республики Бурятии Алдар Дамдинов рассматривает возможность связи причины трагедии в школе в Улан-Уде с подражанием происшествию в Перми.

По его словам, подобная информация часто неправильно преподносится СМИ, в связи с чем дети начинают воспринимать данные поступки, как нечто героическое. При этом, очень важно не спровоцировать тех людей, которые способны на совершение подобного рода деяний. На данный момент необходимо предпринять все меры для оказания помощи в реабилитации пострадавших при данных ЧП людям. Алдар Дамидов надеется, что такие события обратят внимание на существующие проблемы безопасности в школах, и методы воспитания детей, в результате чего будут сделаны серьезные выводы.

Напомним, что в пятницу, около 9 ура, произошло нападение в одной из школ Улан-Уде. Учащийся данного учреждения принес с собой на территорию школы топор и бутылку, в которой содержался «коктейль Молотова». Девятиклассник забросил бутылку в кабинет, где проходили занятия русского языка и литературы, встал около двери и начал рубить топором всех выбегающих из кабинета семиклассников. После этого, он поранил себя и выпрыгнул из окна кабинета, подвернув при этом ногу. Шестеро пострадавших были госпитализированы в БСМП города, одна из учениц и преподаватель сейчас находятся в тяжелом состоянии, а еще четверо учеников - в состоянии средней степени тяжести.