«Здоровье не для всех»: Москвич умер, взглянув на крещенскую купель

Вчера, 19:13

69-летний житель Москвы переволновался перед купанием в крещенской купели и умер от сердечного приступа сегодня днём, 19 января. Мужчина, как поясняют очевидцы, упал на землю, лишь подойдя к проруби.

Инцидент произошёл около 14:00 в Зеленограде. Свидетели произошедшего утверждают, что мужчина просто проходил с товарищем мимо во время занятий по спортивной ходьбе и решил окунуться в ледяную воду. Начав раздеваться, пенсионер внезапно захрипел и упал на лёд. Дежурившие на месте медицинские работники сразу же бросились ему на помощь и предприняли несколько попыток вернуть к работе сердце. Один раз им это удалось, однако позже мужчина уже окончательно скончался. По предварительным данным, причиной смерти послужила сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее мы писали, в Кургане пенсионерка скончалась в поликлинике в очереди на приём к врачу. Женщина умерла, так и не дождавшись помощи медиков.