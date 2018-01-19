В квартире Малахова на Остоженке пожарные сорвали паркет и залили водой

Вчера, 19:02

В квартире на Остоженке, которая принадлежит лично Андрею Малахову, придется делать капитальный ремонт после произошедшего пожара у соседей по этажу ниже. Пожарные вскрыли все паркетное покрытие и залили водой.

Знаменитый ведущий российского телевидения Андрей Малахов владеет квартирой в элитном районе Москвы на Остоженке. По последней информации, ему снова придется делать ремонт, так как все паркетные полы сорваны и все было залито водой из пожарного шланга. Причиной такого дискомфорта стал произошедший пожар у соседей, которые проживают этажом ниже. Во время возгорания самих хозяев не было дома, квартира была полностью обесточена.

Согласно пожарной экспертизе, причиной возгорания стал умышленный поджог. Ведь сами владельцы имеют отношение к спецслужбам России, хотя уже на пенсии. Малахов собирается организовать ремонт в своей квартире на личные средства.