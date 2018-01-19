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В Башкирии похищенная школьница выходит замуж за своего похитителя

Вчера, 18:49

В Башкирии 15-летнюю девушку похитил молодой парень, ее же односельчанин. Пока ее родители занимаются поисками, сама девушка на видео сообщила новость, что с ней все хорошо и скоро выйдет замуж.

Недавно в поселке Кушнаренково на территории Башкирии пропала 15-летняя Кристина. Это произошло по пути из школы домой, преградой для этого преступления не стали и присутствовавшие одноклассники. Девушку мгновенно затолкали в машину и увезли. Позже автомобиль обнаружили, но без пропавшей девушки. родители в панике, они обратились к полицейским. Через пару дней, в сети появился ролик, с видеообращением пропавшей 15-летней Кристины.

Девушка была в той же школьной форме, она сообщила о своем прекрасном самочувствии. Кроме того, Кристина поведала родителям о скором замужестве. Близкие люди считают, что избранником девушки стал непосредственный похититель. Ведь древний обычай похищения невесты в Уфе продолжает действовать.


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