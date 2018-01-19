Два пальца ампутировали девочке после резни в школе Улан-Удэ

Вчера, 18:27

Два пальца ампутировали хирурги пострадавшей девочке после резни в школе Улан-Удэ. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая девочка в стабильно тяжелом состоянии. Сообщается, что на данный момент дети находятся в детском отделении больницы скорой медицинской помощи.

Улан-Удэ приходит в себя после трагических событий в школе №5. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Одной из пострадавших девочек хирурги военного госпиталя провели операцию по ампутации двух пальцев. Медики пытались сохранить конечности, однако характер полученных травм не дал шанса ребенку.

На данный момент девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая также в тяжелом состоянии. Дети переведены с военного госпиталя и находятся под наблюдением врачей детского отделения больницы скорой медицинской помощи, где находятся остальные пострадавшие школьники.