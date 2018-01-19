Напавший на школу в Улан-Удэ подросток мечтал стать военным следователем

Вчера, 18:24

Отец напавшего на педагога и детей в Улан-Удэ подростка сообщил полиции о том, что парень рос неконфликтным и очень хотел стать военным следователем в будущем. Девятиклассник не подвергался насилию в семье все годы учебы.

После того, как напавший с ножом на педагога в Улан-Удэ ученик девятого класса был арестован, его отправили в больницу на обследование. Парню была назначена полная психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости. Его отец сам служит в ГРУ. В беседе со следователем, пенсионер военной разведки рассказал, что его сын рос в семье, где насилия нет, он неконфликтный человек. Все эти годы, когда подросток был в младших классах, он мечтал стать военным следователем. После того, как сын принес двойку по предмету, с ним была проведена профилактически-воспитательная беседа, но насилия никто не применял. Воспитанием сына занимается мать, так как отец постоянно на работе.