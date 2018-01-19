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В Одессе произошла перестрелка, два человека погибли

Вчера, 18:16

Два человека погибли, ещё около десяти получили ранения в результате перестрелки в центре Одессы. Как передают местные СМИ, мужчина расстрелял полицейских и прохожих на улице Новосельского.

К настоящему времени известно, что участковый инспектор и двое оперативных сотрудника пришли по адресу для отработки возможного места нахождения разыскиваемого преступника. Мужчина подозревался в совершении хулиганства с применением оружия. Внезапно один из жильцов дома №48 открыл стрельбу по правоохранителям из пистолета-пулемёта «Узи». В результате перестрелки все трое полицейских получили ранения. Помимо этого пострадали несколько прохожих. Два человека от полученных ранений скончались.

Стрелявшего ликвидировали правоохранители, прибывшие на подмогу. По словам соседей, данный мужчина уже давно находился не в себе и демонстрировал признаки неадекватного поведения.


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