VistaNews.ru


В Жуковке мужчина забросал машину соседа кирпичами

Вчера, 18:01

В Жуковке 42-летний житель осужден за то, что забросал машину соседа кирпичами. Мало того, что он сделал это умышленно, так еще и напал на молодого человека с ножом.

По итогам судебного заседания, в котором рассматривались материалы уголовного дела относительно жителя Жуковки, который совершил пару неправомерных поступков, ближайшие 5,5 лет он проведет за решеткой. Именно такое наказание избрали для 42-летнего гражданина из Жуковки. Согласно сведениям, которые были оглашены в стенах суда, обвиняемый в июле прошлого года закидал автомобиль своего соседа кирпичами из окна своей квартиры.

Мотивом послужила личная неприязнь к соотечественнику, а крайней осталась иномарка. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Через несколько месяцев, в сентябре, он продолжил свои намерения в виде разбития фар и стекол деревянным поленом. А в октябре мужчина вовсе ошалел. Он в нетрезвом состоянии сбил велосипедистку и побил ее. Когда брат пострадавшей заступился, ему досталось ножевое ранение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.