В Жуковке мужчина забросал машину соседа кирпичами

Вчера, 18:01

В Жуковке 42-летний житель осужден за то, что забросал машину соседа кирпичами. Мало того, что он сделал это умышленно, так еще и напал на молодого человека с ножом.

По итогам судебного заседания, в котором рассматривались материалы уголовного дела относительно жителя Жуковки, который совершил пару неправомерных поступков, ближайшие 5,5 лет он проведет за решеткой. Именно такое наказание избрали для 42-летнего гражданина из Жуковки. Согласно сведениям, которые были оглашены в стенах суда, обвиняемый в июле прошлого года закидал автомобиль своего соседа кирпичами из окна своей квартиры.

Мотивом послужила личная неприязнь к соотечественнику, а крайней осталась иномарка. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Через несколько месяцев, в сентябре, он продолжил свои намерения в виде разбития фар и стекол деревянным поленом. А в октябре мужчина вовсе ошалел. Он в нетрезвом состоянии сбил велосипедистку и побил ее. Когда брат пострадавшей заступился, ему досталось ножевое ранение.