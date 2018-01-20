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Не желающий работать британец 5 раз "минировал" магазин Apple Store

Сегодня, 03:15

В Великобритании был задержан 21-летний студент Аржунбира Сингх, который работал в магазин Apple Store. Ему выдвинули обвинение в 5-кратных ложных сообщениях о заминировании торгового центра, в котором расположено его место работы.

Студент, работающий в Брайтоне графства Восточный Суссекс, юг Англии, неоднократно звонил в торговый центр и сообщал информацию о том, что якобы здание заминировано. После таких случаев сотрудники правоохранительных органов зафиксировали место исходящих звонков и задержали парня. Как выяснилось, таким образом он всего лишь хотел лишний выходной, но попросить об этом стеснялся у руководства. Тогда с целью "лишний раз поваляться в постели и уделить время учебе" он и придумал такой план.
Сингх признался, что хотел посмотреть на реакцию людей, но пугать никого не думал. По данному факту суд примет свое решение в феврале этого года.


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