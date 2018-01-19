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В США арестовали учителя литературы за интимную связь с 17-летней школьницей

Сегодня, 16:25

В США арестовали 30-летнего учителя литературы за интимную связь с 17-летней школьницей. Он преподавал в Лейк Вейр Хай Скул во Флориде, а обнаружила полиция это после публикации в Сети обнажённых снимков пары.

 Арест произошёл 16 декабря. По словам ученицы, она опубликовала снимки случайно. Всего фотографий было две. На одной перед зеркалом стояли учитель и наполовину раздетая ученица, а на второй он сам, будучи уже полностью обнажённым. В настоящее время обвиняемый был отстранён от преподавания в Лейк Вейр Хай Скул.

Сообщил в полицию о правонарушении некий аноним, которого шокировали откровенные фото учителя литературы с его ученицей в приложении «После школы» - частной информационной панели, где школьники делятся своими переживаниями и чувствами. По данным VistaNews, мужчина осознавал, что его ждёт за связь с несовершеннолетней. При аресте у него в машине обнаружили документ, в котором описывалось, как наказывают таких преступников во Флориде. Также, как призналась школьница, учитель говорил ей не раз, что любит её, и он готов понести любые наказания за эту связь.


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