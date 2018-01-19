Фальшивый доктор наведывался в больницу в Свердловской области

Сегодня, 16:19

В больнице Первоуральска задержали самозванца, который разгуливал по больнице в белом халате, представляясь врачом.

Мужчина появлялся и в пищеблоке, и в травмпункте, и в приемном отделении. Разгуливая по больнице, он представлялся хирургом, терапевтом, гинекологом, называл различные фамилии, а при столкновении с персоналом больницы сообщал, что направляется в администрацию, чтобы устроиться сантехником. Известно, что 15 января он увел 15-летнюю девочку, ожидавшую прием хирурга, в гинекологическое отделение, о дальнейшем ходе приема не известно. 16 января лжедоктора задержали охранники больницы.

После предъявления паспорта заму главного врача стало известно, что самозванцем оказался ранее судимый Антон Ярин. Главный врач учреждения вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым, помимо заявления с просьбой пресечь данные деяния на имя начальника МВД, он передал записи с камер видеонаблюдения, установленных в больнице, и копию паспорта задержанного.

Полицейским Ярин хорошо знаком. Он известен своей любовь представляться другими лицами, и наведываться в различные магазины и фирмы с проверками. Полицейские предполагают, что мужчина наведывался в больницу для разведки, чтобы в дальнейшем совершить там кражи. Сотрудники проведут с ним профилактические беседы.