В Ивановской области на охотника упало дерево во время установки капкана

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63-летний житель Ивановской области погиб во время охоты, устанавливая капкан. На мужчину внезапно упало дерево, из-под которого он так и не смог выбраться.

Трагедия произошла в Приволжском районе. Мужчину начали искать после того, как он в одиночку отправился в лес на охоту и перестал выходить на связь. После продолжительных поисков спасатели обнаружили тело местного жителя, которого придавило деревом. По данным полиции, охотник устанавливал капкан на крупного зверя и в этот момент на него упал ветхий ствол. Труп направлен на экспертизу для установления истинных причин смерти.

Ранее мы писали, что в Саратовской области охотника перепутали с лосем и подстрелили в пах. Мужчину экстренно госпитализировали с огнестрельным ранением. К счастью, жизнь ему удалось спасти.