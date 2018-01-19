VistaNews.ru


В Ивановской области на охотника упало дерево во время установки капкана

Сегодня, 15:46

63-летний житель Ивановской области погиб во время охоты, устанавливая капкан. На мужчину внезапно упало дерево, из-под которого он так и не смог выбраться.

Трагедия произошла в Приволжском районе. Мужчину начали искать после того, как он в одиночку отправился в лес на охоту и перестал выходить на связь. После продолжительных поисков спасатели обнаружили тело местного жителя, которого придавило деревом. По данным полиции, охотник устанавливал капкан на крупного зверя и в этот момент на него упал ветхий ствол. Труп направлен на экспертизу для установления истинных причин смерти.

Ранее мы писали, что в Саратовской области охотника перепутали с лосем и подстрелили в пах. Мужчину экстренно госпитализировали с огнестрельным ранением. К счастью, жизнь ему удалось спасти.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.