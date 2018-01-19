Воронежец украл 31 розу для жены в день свадьбы

Сегодня, 15:51

Воронежец хотел эффектно поздравить супругу с годовщиной свадьбы. Приехав в цветочный магазин, он попросил букет на 31 розу после скрылся на автомобиле. Инцидент расследовала полиция. По авто злоумышленника вычислили. Причиной грабежа и сроком до 4 лет стало отсутствие денег.

Правоохранители Воронежа задержали 30-летнего местного жителя по факту кражи 31 розы из цветочного магазина. Мужчина пришел в киоск и попросил оформить букет из цветов. Получив заказ, скрылся на автомобиле с места инцидента. Продавец обратилась с заявлением о краже и причинении ущерба в размере 4,5 тыс. рублей. Мужчину задержали по ориентировкам с камер видеонаблюдения. Теперь ему грозит уголовный срок до 4 лет лишения свободы. Информацию подтвердили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону.

К слову, 46-летняя жительница Балаково совершила кражу продуктов в магазине. После прибытия службы охраны, женщину вычислили. Заведено уголовное дело по факту хищения корма для кошек, сыра, колбасы и других товаров (сумма ущерба магазина более 1 тыс. рублей).