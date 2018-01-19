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Нападавшие на школу в Улан-Удэ не использовали «ВКонтакте»

Сегодня, 15:27

Пресс-служба «ВКонтакте» опровергла факт использования социальной сети для координации движений подозреваемых в нападении на пятую школу города Улан-Удэ. По информации представителей соцсети, активность прослеживалась год тому назад. Скорее всего для преступления использовали другие мессенджеры.

Представители «ВКонтакте» рассказали о пользователе социальной сети, которого подозревают в нападении на школу в Улан-Удэ. По информации статистического отдела соцсети, активность аккаунта подозреваемого была совершена более года тому назад. Исходя из этого, платформа «ВКонтакте» не могла стать местом координации преступных действий против учеников школы. В виду сложившейся ситуации, замруководителя Министерства связи Алексей Волин сообщил о старте государственной кампании. Роскомнадзор заблокирует группы, побуждающие к убийствам.

К слову, в Улан-Удэ девятиклассник совершил нападение в одной из городских школ, в результате которого пострадали 7 человек. 15 января в школе в Перми произошел инцидент с применением холодного оружия, итогом которого стало ранение 15 человек.


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