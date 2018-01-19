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Петербургские врачи экстренно вылетели спасать пострадавших от резни детей в Бурятии

Сегодня, 14:45

Врачи из Петербурга в экстренном порядке вылетели в Бурятию, чтобы спасать детей, пострадавших в резне на уроке русского языка. В результате жестокого нападения школьников пострадали шесть семиклассников и учительница.

По материалам следствия, во время урока русского языка в учебный класс подбросили коктейль Молотова. Ученики начали задыхаться и последовали к выходу. Когда подростки оказались в коридоре школы, злоумышленники начали бить их топором и ножами. В результате шесть семиклассников и преподаватель получили серьезные травмы.

На помощь раненым школьникам экстренно вылетела группа медиков из Петербурга. Трое пострадавших в данный момент находятся в тяжелом состоянии, остальные получили менее серьезные травмы. В скором времени в одну из клиник Бурятии прибудут врач травматолог-ортопед, руководитель отделения микрохирургии и хирургии кисти Сергей Голяна и анестезиолог Наталья Зайцева.

Ранее о нападении в школе рассказала учительница, которая получила удар топором. Женщина не сразу поняла, что произошло, однако ее главной целью было спасение детей.


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