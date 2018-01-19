Летчики ВМФ США сломали шасси вертолета за $21 млн

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Интернет взорвала видеозапись, на которой пилоты ВМФ США халатно отнеслись к управлению вертолетом. «Птичка» MH-60S Seahark потеряла заднюю часть шасси, когда летчики пытались зайти в поворот.

Скандальный инцидент произошел в Нью-Йорке на вертолетной площадке, расположенной на всемирно известной Уолл-стрит. MH-60S Seahark выполнил тренировочный перелет, совершив удачную посадку. Шасси с приводом позволяет вертолету ехать, чем воспользовались пилоты для его перегона. Во время выполнения поворота заднее колесо «птички» съехало с площадки, впоследствии обломившись о бетонную стену.

Как итог, военный вертолет за 21 миллион долларов выведен из строя, а над американским ВМФ смеется весь интернет. Руководство флота распорядилось рассмотреть инцидент, квалифицировав его как нештатную ситуацию.