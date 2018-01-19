VistaNews.ru


Летчики ВМФ США сломали шасси вертолета за $21 млн

Сегодня, 15:02

Интернет взорвала видеозапись, на которой пилоты ВМФ США халатно отнеслись к управлению вертолетом. «Птичка» MH-60S Seahark потеряла заднюю часть шасси, когда летчики пытались зайти в поворот.

Скандальный инцидент произошел в Нью-Йорке на вертолетной площадке, расположенной на всемирно известной Уолл-стрит. MH-60S Seahark выполнил тренировочный перелет, совершив удачную посадку. Шасси с приводом позволяет вертолету ехать, чем воспользовались пилоты для его перегона. Во время выполнения поворота заднее колесо «птички» съехало с площадки, впоследствии обломившись о бетонную стену.

Как итог, военный вертолет за 21 миллион долларов выведен из строя, а над американским ВМФ смеется весь интернет. Руководство флота распорядилось рассмотреть инцидент, квалифицировав его как нештатную ситуацию.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.