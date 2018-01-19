«Хоронят друг друга в корыте»: В Орловской области пенсионеры взывают к властям

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Жители деревни Севрюково Мценского района Орловской области бьют тревогу и взывают к помощи чиновников самого высшего звена, поскольку уже не могут жить в условиях полного отсутствия инфраструктуры и недоступности к благам цивилизации. По словам селян, даже чтобы захоронить умерших они используют деревянное корыто, в котором вручную тянут тело до кладбища по бездорожью.

Проблемы начались, как утверждают севрюковцы, в начале нулевых, когда местный колхоз разорился и из деревни активно начали выезжать люди. Власти перестали обращать на населённый пункт, где сейчас уже проживает 12 человек, внимание, а все жалобы игнорируют. Держать хозяйство в деревне не получается, так как корм для скотины завезти неоткуда. Скорая помощь и транспорт сюда не доезжают из-за отсутствия дорог, а все жильцы, которым в основном уже 70-80 лет, попросту не в состоянии самостоятельно добраться до развитого города.

Люди пожаловались в Генпрокуратуру РФ и Ассоциацию адвокатов России за права человека, представители которой обратились к местным властям за объяснением. Чиновники заявили, что в село регулярно наведываются социальные работники, медики и представители администрации, однако позже выяснилось, что данная информация не отвечает действительности.