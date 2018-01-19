В Ярославле задержан гражданский муж активистки движения «Сдай педофила»

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Сотрудники следственного комитета задержали гражданского супруга активистки движения «Сдай педофила!» за совращение 12-летней девочки, живущей в соседнем доме.

Как стало известно от сотрудников следственного комитета, задержанным оказался Дмитрий Гвоздев. Он с прошлого года общался в социальных сетях с 12-летней девочкой. В дальнейшем, под угрозой обнародования содержания переписки, он совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера в квартире и в подъезде дома, где он проживал. Заявление на мужчину написали родители потерпевшей, которые случайно узнали о произошедшем. На дынный момент преступник задержан, свою вину он полностью признал.

Информация о задержке Гвоздева появилась от его сожительницы в социальных сетях, где она разместила посты с сообщениями, что ее мужа задержали, а через некоторое время пришли к ней в дом для проведения обыска. У девушки изъяли все флешки, компьютер и фотоаппарат. Вскоре все записи со своей страницы в сети она удалила. Девушка является участницей и фотографом движения «Сдай педофила», которое реализует множество проектов и программ для защиты несовершеннолетних от сексуального насилия.