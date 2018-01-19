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Студенты-медики «пытают» пациентов капельницами в Ростове

Сегодня, 14:06

Ростовчанка рассказала стране о нечеловеческих условиях лечения в больнице №4 Ростова-на-Дону. Женщина указала на антисанитарию, отсутствие туалетов, рассохшиеся оконные рамы. Однако фурор среди окликов произвели студенты-медики, которые буквально «пытают» пациентов капельницами.

В социальных сетях страны, а особенно Ростова активно обсуждается вопрос состояния медучреждений. Стало известно, что в стенах четвертой городской больницы сложились ужасные условия для пациентов. Такую информацию получили ведомственные органы после прочтения поста жительницы Ростова об условиях для лечащихся людей. Женщина упомянула антисанитарию, отсутствие чистоты и неопрятность самой больницы.

Также рассказала, что работает в помещении один санузел, который не обеспечивает нужд больных и персонала. Остро женщина выразила свое мнение о студентах. Которые буквально совершают пытки при поставке капельницы.

Их действия не профессиональны и очень пагубны для пациентов. За короткое время «петицию» поддержали много горожан, которые подтвердили факт беспорядков в больнице.

К слову, в Воронеже умер пациент больницы после отравления лекарством из капельницы.


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