После крещенского купания житель Тюмени упал в обморок

Сегодня, 14:08

После совершения обряда крещенского купания помощь медицинских работников понадобилась уже четырем жителям Тюмени.

После выхода из ледяной проруби 33-летний мужчина потерял сознание, у женщины 44 лет подскочило давление, у другой местной 40-летней жительницы начался приступ бронхиальной астмы, 57-летняя ныряльщица почувствовала приступ головокружение. Всем им сразу же была оказана соответствующая медицинская помощь, в результате чего их самочувствие улучшилось. От дальнейшей госпитализации все они отказались.

Православные верующие продолжают праздновать Крещение Господня, традиционно совершая обряд омовения в освященных водах. Во всех местах для купания дежурят бригады медицинской помощи, оказывая всем необходимую помощь. Врачи призывают быть более внимательными к своему здоровью, и при отсутствии предварительной подготовки организма не окунаться в прорубь, нанося этим действием своему организму большой стресс. Также, при желании пройти обряд очищения, необходимо предварительно проконсультироваться у врача, а в случае плохого самочувствия до или после окунания призывают незамедлительно обратиться за помощью.