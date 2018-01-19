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В Уфе во время обряда освещения священник упал в прорубь

Сегодня, 14:05

В Уфе во время обряда освещения священник упал в прорубь. Происшествие имело место на реке Белой в Нижегородке.

Батюшка потерял равновесие, когда помещал крест в водоём и сразу оказался в купальне. Его сразу спасли сотрудники МЧС. Как сообщается, батюшка не пострадал.

"Ну вот, как так? Думал купаться последним а так получилось, что стал первым", - заявил батюшка.

Следует напомнить, что 19 января в Уфе совершились походы. Как сообщает Управление защиты граждан города, что вчера в ночных купаниях приняли участие больше 6 тысяч человек. Во все дни крещения МЧС республики пустит в работу 800 своих сотрудников, более 200 единиц техники и 29 аппаратов для водолазного оснащения.


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