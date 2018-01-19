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В Санкт-Петербурге в подъезде обнаружили мёртвую женщину

Сегодня, 13:48

В Санкт-Петербурге в подъезде обнаружили мёртвую женщину. Труп был выявлен в доме под номером 51 по улице Софийской между 7 и 8 этажами.

На труп наткнулись местные жители примерно в 7 часов утра. На теле мёртвой женщины следов насильственной смерти не обнаружено. В итоге, тело было отправлено в морг на вскрытие. На вид женщине 37 лет, шатенка, рост 165 санитметров. На ней была чёрная куртка и синие джинсы. На руках перчатки. На данный момент сотрудники полиции проводят работы по установлению личности умершей и непосредственно причины смерти.


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