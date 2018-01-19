Под Петербургом поезд промчался под открытый шлагбаум

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В Лесколово под Питером очевидцы сняли движение поезда при открытом шлагбауме. Видео разлетелось по Сети. Люди испуганны халатностью контролера. Единственно правильным оказался предупредительный сигнал семафора.

Автолюбители, проезжающие железнодорожный переезд в деревне Лесколово 18 января около 16:00 мск, остались довольны своей внимательностью и отсутствием спешки. Известно из социальных сетей, что в указанное время было зарегистрировано нарушение правил проезда железнодорожного состава.

Ситуация была следующая: на переезде было зафиксировано поднятие шлагбаума, красный сигнал семафора и звуковые сигналы поезда. В результате поезд совершил проезд при поднятом средстве разграничения колии и проезжей части. В результате пострадавших нет. Однако случай вызвал вопиющую возмущенность водителей автотранспорта.