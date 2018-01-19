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На воронежском заводе в сельди обнаружили стафилококков

Сегодня, 13:14

В упакованной атлантической сельди, выпущенных ООО «Воронежский комбинат рыбной гастрономии», была найдена болезнетворная группа бактерий стафилококков.

Специалисты местного управления Россельхознадзора во взятых пробах пресервов комбината установили факт наличия в них болезнетворных бактерий, вызывающих у человека и животных гнойно-септические заболевания. После опубликования соответствующей информации по результатам проверки пресервов, действие декларации предприятия на рыбную продукцию приостановили.

В отношении администрации комбината был составлен соответствующий административный акт по факту несоблюдения требований, выдвинутых регламентом Евразийского экономического сообщества. Помимо этого, заключения после проверки было направлено в Федеральную аккредитационную службу.

Исследования качества рыбы проводили инспекторы Россельхознадзора в рамках проверки контроля качества продукции животноводства и рыбы. Представители службы отобрали пробы рыбы, которые направили на исследование в специальные лаборатории. Стафилококки в пресервах были обнаружены сотрудниками Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории.


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