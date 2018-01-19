Ирина Яровая «за» введение в школах уроков безопасности при ЧП

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Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая высказалась по поводу мер для предупреждения возможных происшествиях в школах России. По мнению чиновницы, решить ситуацию поможет введение уроков безопасности при ЧП. Эти меры могут в будущем уберечь школьников от нападений в учебных заведениях.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая дважды направила запросы в Минобразования по поводу принятия мер во избежание повтора трагических событий в Перми 15 января. Чиновница предлагает ввести уроки безопасности в школах России в чрезвычайных ситуациях. Под гриф ЧП должны попасть случаи нападения на учителей и школьников с угрожающими предметами или веществами. На данный момент принимается решение о переквалификации преступлений против детей в теракт.

Об этом заявляет специалист по уголовному праву, адвокат Алексей Синицын. Роскомнадзор заявляет о начале блокировки групп в соцсетях, которые агитируют совершать разбирательства и бои в школах страны.