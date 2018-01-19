Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах

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Роскомнадзор заблокирует сообщества в социальных сетях, в которых размещают информацию, побуждающую к насилию в школах.

По сообщению от Алексея Волина, заместитель руководителя Министерства связи, известно, что министерство уже договорилось с Роскомнадзором о блокировке подобных групп, а сам процесс будет осуществляться также, как и сообщества в социальных сетях, побуждающие к убийствам. Процесс начался сегодня, 19 января.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов проверяют версию о взаимосвязи нападений на школы посредством социальных сетей. Подобная взаимосвязь устанавливается и в недавно произошедших событиях. Недавно инцидент произошел в Улан-Удэ, там девятиклассник совершил нападение в одной из городских школ, в результате которого пострадали 7 человек. 15 января в школе в Перми произошел инцидент с применением холодного оружия, итогом которого стало ранение 15 человек.