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В Кирове строительный кран упал на жилой дом

Сегодня, 12:30

В Кирове сегодня утром строительный кран обрушился на здание жилого дома. По данным местных СМИ, пострадал в результате инцидента один человек.

К настоящему времени известно, что происшествие случилось на улице МОПРа. По словам очевидцев, конструкция автокрана завалилась на сторону по неизвестной причине. Машинист в этот момент ударился головой, но серьёзных травм не получил. В доме, где произошёл данный инцидент, проживает более 40 человек. Все они были вовремя эвакуированы.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае отдали под суд крановщика и бригадира. Последних обвиняют в причинении смерти по неосторожности рабочему. Мужчина погиб после падения плиты с 20-метровой высоты.


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