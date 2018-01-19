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Пассажир вез живую змею в поезде «Москва-Калининград»

Сегодня, 11:46

Пресс-служба Калининградской областной таможни сообщает о необычной находке в поезде «Москва-Калининград». Известно, что пассажир перевозил змею длиной в 20 см без документов. Животное изъяли и передали в зоопарк.

 Сотрудники таможни смогли обнаружить незаконный перевоз змеи. Так, в вагоне поезда «Москва-Калининград» была обнаружена рептилия в пластиковом контейнере с красноречивой надписью: «Ела последний раз 04.01.2018 мышиного голыша». Документов на живность и хозяина сумки не оказалось. Нарушитель был снят с поезда в Нестерове. 20-сантиметровая змея отправилась в зоопарк, вскоре планируется проведение экспертизы.

Ранее, в подвале дома на юге Санкт-Петербурга, был обнаружен взрослый крокодил. В ходе операции по поимке людей без ПМЖ, специалисты нашли рептилию в сточных водах. Вопросом занимаются компетентные органы.


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