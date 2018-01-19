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В поликлинике Кургана в очереди к врачу скончалась пенсионерка‍

Сегодня, 11:36

Пенсионерка в Кургане скончалась в очереди на прием к врачу в поликлинике.

 Данный инцидент произошел утром 17 января во второй городской поликлинике в Кургане, которая расположена на Советской улице. Пенсионерка, возраст которой превысил 80 лет, скоропостижно скончалась в очереди в поликлинике, куда она пришла на прием к врачу. Известно, что характер кончины женщины не криминальный, она погибла по естественным причинам. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают длительность ожидания погибшей в очереди.

По информации от сотрудников учреждения, после инцидента место трагедии сразу же было оцеплено лентой, были вызваны медицинские работники и представители правоохранительных органов.

Родственники погибшей сообщили, что на протяжении последних нескольких дней женщина предъявляла жалобы на боли в области сердца. Все обстоятельства данного происшествия сейчас устанавливаются, а точная причина гибели женщины станет известна спустя 10 дней, когда будет сделано заключение.

Известно, что неоказание соответствующей медицинской помощи в качестве одной из версий не рассматривается. Родственники не обращались в полицию с заявлением по факту данной трагедии.


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