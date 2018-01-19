Власти Кемеровской области взялись за проверки школ после инцидента в Улан-Удэ

Сегодня, 11:21

Проверить все школы, профтехучилища и колледжи поручил своим подопечным губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после случившегося сегодня в Улан-Удэ. Глава региона созвал специальную комиссию и настоял на проведении экстренных мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.

В рамках проверочных мероприятий, члены комиссий должны будут дать оценку деятельности сотрудников заведений, частных охранных предприятий, медицинских работников. Изучить работу пропускного режима, систем оповещения и видеонаблюдения. Руководители учреждений, где будут выявлены нарушения, по словам Тулеева, должны понести дисциплинарную ответственность вплоть до отстранения от исполнения обязанностей. Губернатор подчеркнул, что власти обязаны предпринять самые жесточайшие меры по обеспечению безопасности детей.

Напомним, сегодня утром в школу №5 посёлка «Сосновый бор» в Улан-Удэ проник подросток с топором. Школьник устроил настоящее побоище в образовательном учреждении, ранив семерых человек.