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В Смоленской области рабочему вагоноремонтного завода раздавило голову

Сегодня, 11:15

Житель Смоленской области погиб на рабочем месте после того, как его голову буквально раздавила металлическая конструкция. Трагедия произошла на Рославльском вагоноремонтном заводе.

По данным очевидцев, инцидент случился во время осуществления работ на вагонной сцепке. Мужчина якобы не предупредил коллег о том, что забрался под вагон и в итоге тепловоз начал движение, раздавив голову рабочего. По факту случившегося уже начата проверка. В региональном управлении СК России утверждают, что изучаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Коми уборщица проломила голову школьнику. Женщина разозлилась из-за того, что подросток бегал по коридору, где она только что помыла полы. В результате конфликта ребёнок получил несколько ударов шваброй по голове.


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