В Санкт-Петербурге и Ленобласти скончались два годовалых младенца

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области скончались два годовалых младенца. Врачам не удалось спасти малышей от гибели.

По известным данным, 18 января около 5 часов вечера в одной из квартир на Лыжном переулке жительница Петербурга увидела, что её годовалый сын начал задыхаться. Женщина тут же обратилась в скорую. По приезду экипаж медицинской помощи констатировал смерть. Сообщается, что у мальчика при рождении был врождённый порок сердца. За несколько дней до смерти мама малыша повезла его на обследование.

А в Токсово в местной больнице умер маленький ребёнок. Смерть зафиксировали 18 января примерно в 16:00. У малыша имелась двусторонняя пневмония. Спасти его жизнь не удалось.