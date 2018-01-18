VistaNews.ru


"Охота на бомжей": В подвале дома на юге Петербурга обнаружили живого крокодил‍а

Вчера, 23:44

В подвале дома на юге Петербурга жил живой взрослый крокодил. Рептилию обнаружили, когда она выплыла из подвальной воды наружу. На место инцидента прибыли спасатели.

Очевидцы успели сфотографировать живого крокодила, который, по их предположениям, прожил в подвале несколько лет. На фотографии, опубликованной в сети, заметно, что это взрослая особь. В среднем крокодилы живут 45 лет. Очевидцы были шокированы, когда увидели живую взрослую рептилию без присмотра в канализационной воде. Они сразу же приняли фотографировать крокодила, однако близко подойти никто не рискнул.

По указанному адресу прибыли спасатели. В скором времени правоохранители собираются установить, каким образом рептилия попала в подвал, и сколько времени она там находилась. К счастью, крокодил не причинил никому вреда, однако при встрече с человеком могли бы быть трагические последствия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.