Вчера, 23:44

В подвале дома на юге Петербурга жил живой взрослый крокодил. Рептилию обнаружили, когда она выплыла из подвальной воды наружу. На место инцидента прибыли спасатели.

Очевидцы успели сфотографировать живого крокодила, который, по их предположениям, прожил в подвале несколько лет. На фотографии, опубликованной в сети, заметно, что это взрослая особь. В среднем крокодилы живут 45 лет. Очевидцы были шокированы, когда увидели живую взрослую рептилию без присмотра в канализационной воде. Они сразу же приняли фотографировать крокодила, однако близко подойти никто не рискнул.

По указанному адресу прибыли спасатели. В скором времени правоохранители собираются установить, каким образом рептилия попала в подвал, и сколько времени она там находилась. К счастью, крокодил не причинил никому вреда, однако при встрече с человеком могли бы быть трагические последствия.