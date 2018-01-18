В Хабаровском крае слепая женщина замерзла в сугробе

Вчера, 21:49

Слепая женщина погибла от мороза в Хабаровском крае. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, которые побудили 48-летнюю гражданку покинуть раздетой дом своего сына без сопровождения.

Следователи СК Хабаровского края будут выяснять подробности трагического случая, который произошел в поселке Гаровка-2. Утром, 18 января, местная посельчанка нашла тело мертвой женщины в сугробе. На место находки немедленно приехала следственно-оперативная группа сотрудников полиции. при первичном осмотре закоченевшего тела стало ясно, что 48-летняя погибшая просто замерзла на ночном морозе, при этом она была слепая.

После начала расследования стало известно, что 48-летняя мать некоторое время проживала вместе с сыном и его семьей. Так как вечером в дом пришли гости, хозяевам было не до слепой матери. Женщина вышла на улицу в домашней одежде и просто заблудилась в сугробе. Не найдя выхода, она просто замерзла на улице. Сын спохватился о том, что матери нет, лишь утром.