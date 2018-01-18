В Махачкале школьники сняли на видео жестокие издевательства над 13-летней девочкой

Вчера, 20:16

В Дагестане широко обсуждают видео, попавшее в социальную сеть, на котором школьники жестоко издеваются над своей одноклассницей. В настоящее время махачкалинские правоохранители пообещали поставить четырех парней на учет, а родителей наказать штрафами.

На кадрах, снятых телефоном видно, как четверо школьников таскают одноклассницу по снегу. Затем ставят на колени и кулаком разбивают снежки на ее голове. Один из участников отвратительной сцены схватил девочку и применил бросок из самого популярного в Дагестане вида спорта. Девочка осталась лежать на снегу, а съемка прекратилась.

Интересна была реакция завуча школы, которому показали это видео. Педагог заявил, что дети просто развлекались и играли в снежки, затем разыгрались и слегка погорячились. По словам завуча, школьница на здоровье не жалуется и претензий к парням не имеет. Тем не менее, в социальных сетях пишут о намерениях отца девочки по-мужски поговорить с обидчиками.