VistaNews.ru


В Махачкале школьники сняли на видео жестокие издевательства над 13-летней девочкой

Вчера, 20:16

В Дагестане широко обсуждают видео, попавшее в социальную сеть, на котором школьники жестоко издеваются над своей одноклассницей. В настоящее время махачкалинские правоохранители пообещали поставить четырех парней на учет, а родителей наказать штрафами.

На кадрах, снятых телефоном видно, как четверо школьников таскают одноклассницу по снегу. Затем ставят на колени и кулаком разбивают снежки на ее голове. Один из участников отвратительной сцены схватил девочку и применил бросок из самого популярного в Дагестане вида спорта. Девочка осталась лежать на снегу, а съемка прекратилась.

Интересна была реакция завуча школы, которому показали это видео. Педагог заявил, что дети просто развлекались и играли в снежки, затем разыгрались и слегка погорячились. По словам завуча, школьница на здоровье не жалуется и претензий к парням не имеет. Тем не менее, в социальных сетях пишут о намерениях отца девочки по-мужски поговорить с обидчиками.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.