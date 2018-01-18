Ребенок утонул в бассейне детского лагеря Нижегородской области

Вчера, 20:14

Смерть в детском лагере на территории Выксунского района шокировала как родителей, так и население. В бассейне утонул 13-летний парень во время принятия водной процедуры.

В Нижегородской области на территории поселка Выкса в стенах детского лагеря «Лазурный» случилась трагедия. 18 января во время купания в бассейне утонул 13-летний воспитанник. Мальчик просто не умел плавать. Эта версия является основной, хотя полицейские уже проводят проверку данного случая. На момент купания в бассейне была группа из 20 подростков от 13 до 16 лет. Дети играли в воде, дурачились и плавали.

Первым заметил неладное инструктор по плаванию, который был на поверхности и наблюдал за происходящим на воде. Мужчина увидел мальчика, лежащего на самом дне акватории. В детский лагерь немедленно вызвали скорую помощь, но мальчика спасти не удалось. После нескольких попыток реанимации, как инструктор, так и медики были бессильны. На момент смерти ребенку было всего 13 лет. Это событие навело шок на жителей Выксинского района, а также на родителей.