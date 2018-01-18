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Четыре человека погибли при пожаре в Иркутской области

Вчера, 19:52

Четыре человека погибли в пожаре в частном жилом доме в Иркутской области. Инцидент произошёл в населённом пункте Конторка.

Информацию предоставили в региональном отделении МЧС. В сообщении ведомства указано, что в результате возгорания частного дома погибшими оказались четверо местных жителей. Трое из них были несовершеннолетними. Отмечается, что пятый человек также отравился угарным газом из-за задымления, но ему удалось выжить. Его доставили в экстренном порядке в местное медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работает группа спасателей и сотрудники СК РФ. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать замыкание электрической проводки.


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