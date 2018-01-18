VistaNews.ru


Жительницу Сочи оштрафовали за дебош в самолете

Вчера, 19:43

В воздушном пространстве между Сочи и Симферополем произошло чрезвычайное происшествие. На борту самолета, следующего из Кубани в Крым 55-летняя пассажирка устроила настоящий дебош, за что и была оштрафована после благополучного приземления.

Как сообщают очевидцы, немолодая уже дама начала агрессивно себя вести сразу после взлета. Сначала ей не понравились пассажиры, сидевшие рядом. Женщина громко ругалась, не выбирая при этом выражений. После вмешательства в конфликт бортпроводницы, дебоширка разошлась не на шутку и перенесла свой неправедный гнев на весь экипаж воздушного судна.

Когда самолет благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, агрессивную гражданку встречал без цветов наряд транспортной полиции. Женщину препроводили в отделение, где составили протокол и выписали немалый штраф. Кстати, оказалось, что женщина была трезва. По данным транспортной полиции Симферополя, с начала этого года было уже составлено более десятка протоколов за аналогичные правонарушения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.