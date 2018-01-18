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Пациент из Ярославской области ждал помощи скорой 4 часа

Вчера, 19:04

Проверка Рыбинской городской прокуратуры продемонстрировала ряд нарушений в оказании помощи пациентам. Было зафиксировано факт приезда скорой спустя 4 часа 5 мин. Также найдены нарушения в комплектации аптечек медиков. Теперь «Станция скорой медицинской помощи Рыбинска» находится на контроле прокуратуры.

Нарушения правил и норм оказания первой медицинской помощи, зафиксированные в виде жалоб в государственных учреждениях здравоохранения Ярославской области, стали причиной проверки. Так, на «Станции скорой медицинской помощи Рыбинска» были допущены ошибки в комплектации аптечек медиков и оснащении карет скорой помощи.

Для проверки были вызваны две машины скорой помощи. Дожидаться в первом случае пришлось 4 часа, а во втором около 1,5. Примечательно, что медики должны прибыть на вызов за 20 минут. Главврач ознакомлен с постановлением об устранении всех нарушений комиссии. На данный момент работа по устранению нарушений находится на контроле рыбинской прокуратуры.


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