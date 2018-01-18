Семикласснику на Уралмаше в школьной гардеробной сломали ногу

Вчера, 18:59

На Уралмаше семикласснику сломали ногу в школьной гардеробной в процессе столпотворения учащихся. Мальчик доставлен на скорой в больницу, родители шокированы и не собираются это дело «спускать на тормоза».

Неприятный инцидент произошел 18 января в школе № 117 Уралмаша. В результате столпотворения внутри гардеробной после уроков мальчику из седьмого класса сломали ногу. Как потом рассказали свидетели произошедшего, ребенка толкали старшие ученики школы из стороны в сторону, школьник постоянно падал.

Администрация учебного заведения на Уралмаше подтвердила тот факт, что 18 января всех учеников педагоги отпустили раньше домой из-за непредвиденного отсутствия воды. Вероятно, ученики слишком обрадовались преждевременному уходу и от столпотворения за одеждой получилась хаотичная очередь. После того, как семиклассника извлекли из толпы, ему стало плохо. На место происшествия вызвали скорую, которая увезла пострадавшего. В стационаре выяснилось, что у него сломана нога.