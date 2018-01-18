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Горение нефтепровода под Саратовом ликвидировано

Вчера, 18:53

Пожарным удалось успешно ликвидировать горение нефтепровода под Саратовом в кратчайшие сроки.

Известно, что из-за разлива нефти загорелось несколько домов, по предварительной версии 6. В МЧС сообщают, что во всех жилых помещениях огонь также устранён. Указывается, что общий объём нефтепродуктов составил порядка 2000 кубометров, а площадь возгорания – 1000 метров квадратных. Всего сотрудники МЧС провели эвакуацию 12 местных жителей. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. Сейчас на месте потушенного пожара продолжают работать 60 спасателей, чтобы обезопасить зону от повторного возгорания. В региональном отделении МЧС заявляют, что угрозы попадания нефтепродуктов в Волгу нет.

В свою очередь в Министерстве энергетики сообщили, что подача нефти по проводу остановлена в связи с происшествием.


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