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Полицейские уговорили омича спуститься с опоры ЛЭП

Вчера, 18:45

В Омске полицейские уговорили местного жителя спуститься с опоры ЛЭП. Инцидент произошёл на проспекте Менделеева.

В 16:00 по местному времени местные жители обнаружили мужчину, который забрался практически на верхушку опоры линии электропередачи. Он категорически отказывался оттуда слезать. В свою очередь, 30-летний омич никаких требований не высказывал, он просто сидел на вышке. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Когда силовики просить его спуститься вниз и всё объяснить, мужчина лишь взбирался всё выше и выше. К счастью, в скором времени он согласился спуститься на землю. По внешним признакам у него на наблюдалось наркотического или алкогольного опьянения, однако он сильно нервничал и был на взводе.

Сейчас он находится в медицинском учреждении под наблюдением психиатров. Полицейские в свою очередь начали проверку по данному инциденту.


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