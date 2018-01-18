Под Саратовом горящая нефть движется к населенному пункту

Вчера, 18:20

Под Саратовом несколько часов назад случился розлив нефти. Инцидент произошёл в Энгельском районе.

В сообщении указано, что нефтепродукт загорелся на территории населённого пункта Красноармейское. Сейчас власти проводят экстренную эвакуацию населения. На место происшествия продолжают прибывать сотрудники правоохранительных и спасательных ведомств, работают медицинские службы. Официальной информации о жертвах или пострадавших пока что не поступало.

Ранее сообщалось, что очевидцы в Саратовской области увидели нефтяные пятна, которые разлились по дороге.