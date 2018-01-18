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В Камне-на-Оби студенты проехались сидя на диване на крыше ВАЗ-2106

Вчера, 18:34

Видео нарушения ПДД появилось в Интернете. В ролике видно, что двое студентов катаются сидя на диване на крыше ВАЗ-2106 в Камне-на-Оби. Личность нарушителей установлена. Им грозит ответственность.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 стал звездой не только YouTubе, но и сводок правонарушителей в отделении В Камне-на-Оби. Мужчина подозревается в нарушении ПДД, поскольку есть видеодоказательство его халатного отношения к транспортному средству. К авто ВАЗ-2106 на крышу был привязан предмет интерьера – диван. После на нем разместились двое студентов агротехнического техникума и совершили поездку по улицам.

По материалам видео веселых ребят проводится проверка правоохранителями по факту нарушения. Инцидент произошел 17 января. Правоохранители установили личность водителя, который позволил юношам прокатиться верхом на его машине, и личности самих нарушителей.


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