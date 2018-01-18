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Дорогу Краснодара засыпало хлебом и батонами

Вчера, 18:05

Краснодарцы смогли запечатлеть необычный инцидент на проезжей части. На кольце пересечения улицы Красных Партизан и Аэродромная у кузова грузовика хлебной машины открылась дверь. Вследствие хлеб и батоны засыпали дорогу.

Краснодарский хлеб попал вместо прилавков на дорогу. Об этом стали сообщать очевидцы на пересечении улицы Красных Партизан и Аэродромной. Причиной стало открытие дверей хлебной машины, после чего продукция вместе с поддонами рассыпалась по дороге.

Водитель грузовика не сразу остановился. Очевидцы остановили проезд и помогли собрать все хлебобулочные изделия. Одно людей беспокоит, чтобы хлеб с дороги не попал в магазины.


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