В Челябинской области новорожденная умерла от алкогольного отравления

Вчера, 17:56

В городе Коркино Челябинской области ведется расследование шокирующего случая. Трехнедельная девочка умерла от отравления алкоголем. В крови малышки обнаружили два процента спирта.

В конце декабря прошлого года в коркинской больнице умерла девочка, которая родилась за три недели до этого. Ребенок поступил в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Родители сообщили, что дочка не хочет пить молочную смесь, практически не спит и сорвала голос от плача. Врачи попытались спасти малышку, но она умерла.

Результаты посмертной экспертизы шокировали и заставили вмешаться следственные органы. В крови умершего ребенка было обнаружено два процента этилового спирта. Девочка скончалась от алкогольного отравления. Родители утверждают, что дома они не держат спиртного. Врачи заявили, что уже давно не используют этиловый спирт как антисептик. Как в кровь младенца попал алкоголь пока неизвестно. Следственные действия продолжаются.