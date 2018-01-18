VistaNews.ru


В ВК обсуждают смерть от менингита в тульском «Мегафоне»

Вчера, 17:39

В группе «Подслушано в Туле» появился пост о смерти в тульском «Мегафоне». Причиной гибели сотрудницы стал менингит. Это уже второй случай летального исхода с подозрением на эту болезнь.

В соцсетях активно обсуждается ситуация со смертью сотрудницы тульского «Мегафона». Известно, что после ухудшения здоровья девушка попросилась покинуть рабочее место, на что получила категорический отказ. Далее ей стало плохо, она впала в кому, после чего умерла.

По факту ведется расследование. Но в тематической группе «ВКонтакте» «Подслушано в Туле» разразились настоящие баталии по поводу причины смерти пострадавшей. Уже выясняют графики работы всех сотрудников, приравнивают заработные платы, усматривают подвох в администрации «Магафона». На данный момент проводится проверка всех обстоятельств дела. Пользователи Сети уже заподозрили скрытую эпидемию.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.