В ВК обсуждают смерть от менингита в тульском «Мегафоне»

Вчера, 17:39

В группе «Подслушано в Туле» появился пост о смерти в тульском «Мегафоне». Причиной гибели сотрудницы стал менингит. Это уже второй случай летального исхода с подозрением на эту болезнь.

В соцсетях активно обсуждается ситуация со смертью сотрудницы тульского «Мегафона». Известно, что после ухудшения здоровья девушка попросилась покинуть рабочее место, на что получила категорический отказ. Далее ей стало плохо, она впала в кому, после чего умерла.

По факту ведется расследование. Но в тематической группе «ВКонтакте» «Подслушано в Туле» разразились настоящие баталии по поводу причины смерти пострадавшей. Уже выясняют графики работы всех сотрудников, приравнивают заработные платы, усматривают подвох в администрации «Магафона». На данный момент проводится проверка всех обстоятельств дела. Пользователи Сети уже заподозрили скрытую эпидемию.