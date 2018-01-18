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Полиция Испании и Португалии нашла наркотики в ананасах

Сегодня, 16:20

Правоохранители Испании и Португалии заблокировали канал контрабандных поставок наркотиков в Европу. 9 членов группировки задержаны по факту перевозки кокаина в свежих ананасах. Изъято 745 килограммов наркотика.

Перекрыть канал наркопоставок удалось специалистам полиции из Португалии и Испании. Правоохранители задержали 9 человек причастных к транспортировке контрабанды. На данный момент удалось изъять около 745 кг кокаина. Известно, что главарями банды были два брата-выходца из Южной Америки. Нарушители вину свою не признают.

К слову, уполномоченные из пресс-службы погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району сообщают о выявлении наркотиков на борту камчатского судна. Также были выявлены два моряка с признаками употребления подобных веществ. «Веселые» моряки направлены в наркологический диспансер для медэкспертизы.


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