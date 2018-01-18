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В Саратове полицейские арестовали проститутку предпенсионного возраста

Сегодня, 15:59

Правоохранительные органы Саратова задержали накануне 49-летнюю «женщину по вызову». Против «жрицы любви» предпенсионного возраста составили административный протокол, обязав выплатить 2 тысячи рублей штрафа.

Саратовская 49-летняя проститутка попалась правоохранителям в доме на улице Валовой. «Женщина по вызову» предпенсионного возраста ждала клиента, а пришли смышленые стражи порядка. По факту занятия проституцией против возрастной «жрицы любви» составили административный протокол, по которому она обязуется выплатить 2 тысячи рублей штрафа.

К слову, 17 января у правоохранителей Саратова был отличный улов «ночных бабочек». Помимо 49-летней проститутки на Валовой улице, полицейские по факту оказания сексуальных услуг за деньги арестовали 19-летнюю девушку на большой Горной улице и двоих женщин 31 и 34 лет в центре города.


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