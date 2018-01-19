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Автобусы с работниками Apple подверглись нападениям в США

Сегодня, 03:45

Работники корпорации Apple стали жертвами нападений неизвестных на шоссе у Вудсайда (штат Калифорния, США). По данным портала TechCrunch, пострадавших нет однако маршруты рабочих автобусов был изменен. Известно, что нападавшие применяли пневматическое оружие и портили технику.

Портал TechCrunch информирует о неоднократных нападениях на сотрудников яблочной корпорации. Инцидент зафиксирован на пути следования рабочего автобуса с сотрудниками фирмы на шоссе. Также ведется проверка по факту разбойных действий неизвестных против сотрудников компании Google. Подозреваемые не задержаны. Проводится проверка. В целях безопасности компании изменили графики и пути движения транспорта с людьми.


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